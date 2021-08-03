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Назван кандидат на замену Карпина в «Ростове»

Lenta.ruиещё 9
2 часа назад

«Ростов» рассматривает кандидатуру наставника молодежной сборной России Михаила Галактионова на пост главного тренера команды. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник.

Назван кандидат на замену Карпина в «Ростове»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представители клуба уже связывались с Галактионовым относительно возможного сотрудничества. Приглашение специалиста в «Ростов» рассматривается как часть сделки по приходу Валерия Карпина на тренерский мостик в сборной России.

2 августа стало известно, что Карпин покинул «Ростов». Специалист отказался от совмещения постов и принял решение сосредоточиться на работе в сборной России.

Карпин возглавил национальную команду 23 июля. На этом посту он сменил Станислава Черчесова, под руководством которого сборная не сумела выйти из группы на чемпионате Европы.

Галактионов возглавляет молодежную сборную России с 2019 года.

Футбол,Михаил Галактионов,Валерий Карпин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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