Карпин – отчаянный тренер. Может, как раз такой и нужен России?

Хотя после работы с национальной командой мало кто сохраняет репутацию.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ» ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Вчера мы все ещё больше зауважали Валерия Карпина. Мало кто понял, зачем вообще стоило затевать игру с совмещением, если это гарантированно приводило к очень быстрому выгоранию. Валерий уже ко второму туру осознал: нельзя работать в клубе и обосабливаться от сборной. Наоборот тоже нельзя. В любом случае после матчей «Ростова» спросят про Дзюбу, а перед игрой с Хорватией нужно утверждать подготовку к 7-му туру РПЛ. Единственное правильное решение – уйти с одной работы.

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Стиль отставки полностью отражает характер тренера. В этом сюжете одновременно отчаянность, благородство, смелость. Сборную России он возглавил 10 дней назад. И вопрос совмещения был ключевым: ведь попросили не бросать «Ростов». В клубе он ещё много лет мог оставаться идолом. И, возможно, единственным тренером в мире, чьи цитаты выносят на фасад огромного стадиона после или до матчей. Он даже работал с командой дольше всех остальных действующих тренеров РПЛ – 3,5 года. И почти уверен, что остался бы и дальше.

Да, у «Ростова» проблемы, но менеджмент наверняка знал, как выйти из ситуации: могли обновить состав, привести пару будущих звёзд и дать Валерию поработать. Он обновил бы команду и снова сделал её одной из лучших в стране. Нисколько не сомневаюсь.

Но вместо этого – в сборную. Никаких компромиссов с самим собой. Быстро понял, что не тянет, сообщил руководству и ушёл. Хорошо ещё, что те не в обиде. Судя по всему, Арутюнянц и Рыскин понимали, что Карпин долго не протянет в таком режиме. И искали ему замену заранее. И ладно бы Карпин ушёл на относительное повышение. Но нет – на самую критикуемую и обсуждаемую должность в футбольной России. Заранее понимая, что выход на чемпионат мира с первого места станет огромнейшим сюрпризом. А любой другой результат будет трудно объяснить стране. Да и почти уверен, что при любом другом Карпина тут же снимут. Вряд ли его тут же позовут обратно в «Ростов» – там поработает другой тренер. «Спартак»? Тоже сомневаюсь. После сборной в принципе мало кого куда-то быстро зовут. Так что Карпин действительно поставил свою карьеру в перспективе ближайших нескольких лет на стол самой непредсказуемой игры в казино. В 2022-м может проснуться героем России, а может никому не нужным неудачником.