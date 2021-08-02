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Олимпиада-2020

"Будет лучше для всех": Карпин покинул пост главного тренера «Ростова»

Вероника Полынина
1 час назад

Валерий Карпин покинул пост главного тренера ФК «Ростов», сообщили в клубе.

Десять дней назад Карпин возглавил сборную России. Тогда сообщалось, что он будет совмещать работу в клубе и в национальной команду.

52-летний специалист назвал решение об уходе из «Ростова» «сложным» и «мучительным», однако отметил, что «так будет лучше для всех» - и для клуба, и для сборной.

Карпин отметил, что решение было принято после беседы с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем.

«Мы пришли к мнению, что в сложившейся ситуации лучшим вариантом, как и для «Ростова», так и для меня, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России, без совмещения», - заявил тренер.

В новом сезоне чемпионата России «Ростов» стартовал с двух поражений – от санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо».

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Контракт РФС с 52-летним специалистом в сборной подписан до 31 декабря 2021 года – с возможностью дальнейшего продления.

Валерий Карпин сменил на посту главного тренера сборной Станислава Черчесова. Он досрочно покинул должность после провала на «Евро-2020».

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