Головин прокомментировал победу "Монако" над "Спартой"

"Это только первый шаг к главной цели. Он очень важный, однако предстоит ещё ответная игра. Разумеется, после уверенной гостевой победы у нас есть все шансы на выход в следующий раунд.

Сегодня до первого гола была в принципе равная игра, однако потом мы выглядели лучше и заслуженно победили. Тем не менее "Спарта" - очень крепкий соперник. Можно не сомневаться, что они будут бороться до конца, поэтому нам важно не терять концентрацию", - приводит слова Головина "Чемпионат".