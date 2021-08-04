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Юрий Сёмин возглавил «Ростов»

Чемпионат.com
32 минуты назад

«Ростов» на своём официальном сайте объявил о назначении Юрия Сёмина на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом рассчитан на два сезона.

Юрий Сёмин возглавил «Ростов»
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Мы приветствуем Юрия Павловича в нашем клубе и желаем ему успешной работы у руля команды!» — говорится в сообщении ростовчан.

Последней командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.

Предыдущий наставник «Ростова» Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но на днях покинул клуб, решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.

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