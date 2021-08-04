Депутат допустил чемпионство "Ростова" после прихода Семина

- Безусловно, я рад за Юрия Палыча. Семин - гордость российского футбола. Такие люди не должны сидеть без работы. Жаль, что в свое время "Локомотив" не смог удержать Семина. "Ростов" - клуб с хорошим финансированием. Думаю, "горожане" выбрали лучшего тренера на сегодняшний день. Представляю "Ростов" Семина чемпионом России в следующем сезоне, - передает слова Лебедева Sport24.