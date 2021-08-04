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Депутат Лебедев: представляю "Ростов" Семина чемпионом в следующем сезоне

Rusfootball
25 минут назад

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал назначение Юрия Семина на пост главного тренера "Ростова".

Депутат допустил чемпионство "Ростова" после прихода Семина
Фото: ТАССТАСС

- Безусловно, я рад за Юрия Палыча. Семин - гордость российского футбола. Такие люди не должны сидеть без работы. Жаль, что в свое время "Локомотив" не смог удержать Семина. "Ростов" - клуб с хорошим финансированием. Думаю, "горожане" выбрали лучшего тренера на сегодняшний день. Представляю "Ростов" Семина чемпионом России в следующем сезоне, - передает слова Лебедева Sport24.

Ранее стало известно, что руководство "Ростова" при выборе кандидатуры нового главного тренера команды после ухода Валерия Карпина остановилось на 74-летнем экс-наставнике "Локомотива" Юрии Семине.

С трехкратным чемпионом России во главе "железнодорожников" подписано соглашение сроком на 2 года. Напомним, 2 августа "Ростов" объявил о расставании с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, который пришел к выводу о невозможности совмещения постов в национальной команде и в клубе.

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