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«С Палычем клуб вернётся в гонку»: аналитики о назначении Семина главным тренером «Ростова»

Елена Прошина
1 час назад

Юрия Семина назначили на должность главного тренера футбольного клуба «Ростов», который 8 августа сыграет свой первый матч в Российской Премьер-Лиге против «Химок». Как сообщает портал «Евроставка», аналитики сочли ростовских футболистов в этой встрече фаворитами.

«С Палычем клуб вернётся в гонку»: аналитики о назначении Семина главным тренером «Ростова»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что с предыдущим клубом «Локомотив» Семин работал с августа 2016 до мая 2020 года. Под его руководством он стал обладателем Суперкубка России, дважды был чемпионом России и столько же раз выигрывал Кубок. После того как Валерий Карпин, бывший тренер «Ростова», перешел работать над сборной, Семин занял его пост.

Как отметил президент «Ростова» Арташес Артюнянц, кандидатура Семина была утверждена сразу, а сами переговоры длились не более пяти минут, отмечает «Чемпионат».

Как поясняют аналитики издания, Сёмин умело работает с молодыми, однако «семинский» футбол может не сразу прийтись по вкусу команде, а потому игрокам потребуется время, чтобы привыкнуть к стилю 74-летнего тренера. По этой причине «Ростов», больше всего полагающийся на быструю атаку, временно может сделать ставку на игру от обороны.

«Даже во время новых заходов в родной «Локомотив» Сёмину требовалось время, иногда и около года, чтобы настроить игру и сделать футбол приятным для глаза. Его назначение в «Ростов» – как минимум любопытно. Как максимум – с Палычем клуб вернётся в еврокубковую гонку и будет удивлять», - уверены обозреватели «Чемпионата».

Футбол,Валерий Карпин,Юрий Семин,Локомотив,
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