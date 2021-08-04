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Спортивный директор "Спартака" Попов объявил об уходе из клуба

ТАССиещё 7
47 минут назад

Спортивный директор московского футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Попов напишет заявление об уходе из клуба 5 августа. Об этом Попов сообщил газете "Спорт-Экспресс".

Спортивный директор "Спартака" Попов уходит из клуба
Фото:  Пресс-служба "Спартака" Пресс-служба "Спартака"

В среду "Спартак" на своем поле со счетом 0:2 уступил португальской "Бенфике" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Последней каплей стала история с правым защитником "Ривер Плейт" Гонсало Монтиэлем, у нас была задача - найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в "Спартак" 24-летнего финалиста недавнего Кубка Америки за 10 млн, при том что на Transfermarkt он стоит 17. Из-за налогов сумма могла вырасти до 12,5, но агент игрока Марсело Симонян обещал решить этот вопрос и снизить трансферную стоимость до 10. Леонид Федун (владелец "Спартака" - прим. ТАСС) сразу воспринял этот вариант негативно, объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной", - сказал Попов.

Футбол,Марсело Симонян,Леонид Федун,Дмитрий Попов,Спартак,ИТАР-ТАСС,
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