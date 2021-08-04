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Олимпиада-2020

Федун: российские клубы опустились на уровень третьей лиги на фоне лучших европейских

ТАССиещё 5
1 час назад

Российские футбольные клубы деградируют в последние годы и все больше отстают по уровню от сильнейших команд Европы. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал владелец московского "Спартака" Леонид Федун.

Федун заявил о деградации российского футбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В среду "Спартак" на своем поле со счетом 0:2 уступил португальской "Бенфике" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Чуда не произошло. Вы видите, что российский футбол деградирует. Этот чемпионат Европы и еврокубки показали это. Европа уходит все дальше и дальше от нас, мы превращаемся не во вторую, а в третью лигу", - отметил Федун.

"Ребята бились, старались, но португальцы техничные. Будем 10-го числа биться. Мяч круглый, поле квадратное. Может, немного удачи и все сможем перевернуть", - добавил владелец красно-белых.

Ответная встреча пройдет 10 августа в Лиссабоне на стадионе "Да Луш".

Футбол,Леонид Федун,Спартак,
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