«Истерика»: Салихова об отставке спортивного директора «Спартака» Попова

«Непонятная ситуация: зимой никто не помешал Хендрикса привезти очень быстро. Франко был очень против этого трансфера и оставил клуб вскоре после конфликтных ситуаций с Дмитрием Поповым. Тедеско тоже не был «за», но принял. При этом спортивный и пиар-департамент меня попросили побеседовать с Доменико Тедеско, чтобы он дал максимально положительны отзыв об игроке, чтобы по картинке все красиво вышло. А здесь такая истерика со стороны Дмитрия Попова. За такое количество месяцев уж можно было привезти игрока», — отметила супруга Леонида Федуна.