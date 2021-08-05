«Истерика»: Салихова об отставке спортивного директора «Спартака» Попова

Супруга владельца футбольного клуба «Спартак» Зарема Салихова охарактеризовала увольнение спортивного директора ФК Дмитрия Попова как «истерику». Об этом она заявила на своем Telegram-канале.
«Непонятная ситуация: зимой никто не помешал Хендрикса привезти очень быстро. Франко был очень против этого трансфера и оставил клуб вскоре после конфликтных ситуаций с Дмитрием Поповым. Тедеско тоже не был «за», но принял. При этом спортивный и пиар-департамент меня попросили побеседовать с Доменико Тедеско, чтобы он дал максимально положительны отзыв об игроке, чтобы по картинке все красиво вышло. А здесь такая истерика со стороны Дмитрия Попова. За такое количество месяцев уж можно было привезти игрока», — отметила супруга Леонида Федуна.
Она также добавила, что не красиво обвинять Тедеско Telegram-каналах. Еще Салихова полагает, что нет ничего плохого в том, чтобы узнать мнение об игроке.
Зарема полагает, что из-за того, что клуб доверился только спортивному директору, в результате получил «четыре опорника в команде, но середины поля нет». Она отметила, что руководители «Спартака» верили Попову на слово, а потом годами платили зарплаты футболистам, «которых даже бесплатно никуда не хотят брать».
Напомним, накануне спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов заявил, что намерен написать 5 августа заявление об уходе из столичного луба.
Кроме этого, он уточнил, что ему надоело подвергаться постоянным публичным унижениям от жены владельца клуба. Федун обещал разобраться с этим вопросом, но ничего не изменилось, отметил Попов.