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«Истерика»: Салихова об отставке спортивного директора «Спартака» Попова

Анна Безрукова
51 минуту назад

Супруга владельца футбольного клуба «Спартак» Зарема Салихова охарактеризовала увольнение спортивного директора ФК Дмитрия Попова как «истерику». Об этом она заявила на своем Telegram-канале.

«Истерика»: Салихова об отставке спортивного директора «Спартака» Попова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Непонятная ситуация: зимой никто не помешал Хендрикса привезти очень быстро. Франко был очень против этого трансфера и оставил клуб вскоре после конфликтных ситуаций с Дмитрием Поповым. Тедеско тоже не был «за», но принял. При этом спортивный и пиар-департамент меня попросили побеседовать с Доменико Тедеско, чтобы он дал максимально положительны отзыв об игроке, чтобы по картинке все красиво вышло. А здесь такая истерика со стороны Дмитрия Попова. За такое количество месяцев уж можно было привезти игрока», — отметила супруга Леонида Федуна.

Она также добавила, что не красиво обвинять Тедеско Telegram-каналах. Еще Салихова полагает, что нет ничего плохого в том, чтобы узнать мнение об игроке.

Зарема полагает, что из-за того, что клуб доверился только спортивному директору, в результате получил «четыре опорника в команде, но середины поля нет». Она отметила, что руководители «Спартака» верили Попову на слово, а потом годами платили зарплаты футболистам, «которых даже бесплатно никуда не хотят брать».

Напомним, накануне спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов заявил, что намерен написать 5 августа заявление об уходе из столичного луба.

Кроме этого, он уточнил, что ему надоело подвергаться постоянным публичным унижениям от жены владельца клуба. Федун обещал разобраться с этим вопросом, но ничего не изменилось, отметил Попов.

Футбол,Зарема Салихова,Доменико Тедеско,Леонид Федун,Дмитрий Попов,Спартак,
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