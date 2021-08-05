Конец эпохи: Месси покинул "Барселону"

Аргентинский нападающий Лионель Месси покинул «Барселону», сообщила газета Marca.
По информации издания, футболист принял решение не продлевать контракт с сине-гранатовыми после недавней встречи с президентом клуба Жоаном Лапортой.
Сообщается, что сторонам не удалось достичь соглашения, несмотря на то, что на днях появилась информация о возможном крупном вливании со стороны инвестиционного фонда CVC, которое могло бы исправить финансовое положение «Барселоны». По информации Marca, клубу не удалось получить деньги фонда в связи с недавним выходом в Суперлигу.
«Барселона» официально объявила, что Месси не сможет продолжить карьеру в клубе, и обвинила в этом правила Ла Лиги.
«Несмотря на достижение соглашения между ФК «Барселона» и Лео Месси и четкое намерение обеих сторон подписать новый контракт сегодня, он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий», - говорится в заявлении клуба.
Предыдущий контракт Месси с «Барселоной» истек в июне.
Лионель Месси – воспитанник академии «Барселоны». Футболист выступал за сине-гранатовых с 17 лет (с 2003 года). В составе клуба Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.