Конец эпохи: Месси покинул "Барселону"

Аргентинский нападающий Лионель Месси покинул «Барселону», сообщила газета Marca.

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По информации издания, футболист принял решение не продлевать контракт с сине-гранатовыми после недавней встречи с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Сообщается, что сторонам не удалось достичь соглашения, несмотря на то, что на днях появилась информация о возможном крупном вливании со стороны инвестиционного фонда CVC, которое могло бы исправить финансовое положение «Барселоны». По информации Marca, клубу не удалось получить деньги фонда в связи с недавним выходом в Суперлигу.

«Барселона» официально объявила, что Месси не сможет продолжить карьеру в клубе, и обвинила в этом правила Ла Лиги.

«Несмотря на достижение соглашения между ФК «Барселона» и Лео Месси и четкое намерение обеих сторон подписать новый контракт сегодня, он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий», - говорится в заявлении клуба.

Предыдущий контракт Месси с «Барселоной» истек в июне.