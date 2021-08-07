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Стали известны детали контракта, предложенные "ПСЖ" Месси

Газета.Ruиещё 14
29 минут назад

Французский "Пари Сен-Жермен" предложил долгосрочный контракт аргентинскому форварду Лионелю Месси, передает журналист Никола Скира в Twitter. Как сообщает источник, французский клуб предложили аргентинцу контракт до 2024 года с заработной платой 50 млн в год. Отмечается, что игроки "ПСЖ" Анхель Ди Мария и Неймар пытаются убедить Месси перейти в клуб.

СМИ раскрыли детали контракта "ПСЖ" с Месси
Фото: EPAEPA

Напомним, "Барселона" официально объявила, что новый контракт с Месси не будет заключен. Представители "Барсы" утверждают, что причиной невозможного подписания звездного нападающего является потолок зарплат в Ла Лиге. Месси выступал за "Барселону" с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с "Барселоной" истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта на специальной пресс-конференции, посвященной Лионелю Месси, заявил, что аргентинец точно не останется в каталонском клубе.

Футбол,Новости Примеры,Лионель Месси,
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