СМИ раскрыли детали контракта "ПСЖ" с Месси

Французский "Пари Сен-Жермен" предложил долгосрочный контракт аргентинскому форварду Лионелю Месси, передает журналист Никола Скира в Twitter. Как сообщает источник, французский клуб предложили аргентинцу контракт до 2024 года с заработной платой 50 млн в год. Отмечается, что игроки "ПСЖ" Анхель Ди Мария и Неймар пытаются убедить Месси перейти в клуб.

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Напомним, "Барселона" официально объявила, что новый контракт с Месси не будет заключен. Представители "Барсы" утверждают, что причиной невозможного подписания звездного нападающего является потолок зарплат в Ла Лиге. Месси выступал за "Барселону" с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с "Барселоной" истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.