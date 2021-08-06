ПСЖ уверен в подписании Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси ведёт активные переговоры с ПСЖ, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, за последние сутки стороны серьёзно продвинулись в обсуждении перехода аргентинца и уже согласовывают структуру сделки.
По сути, парижане являются единственным претендентом на 34-летнего футболиста, поскольку "Манчестер Сити" даже не выходил с ним на контакт.
В ПСЖ уверены, что им удастся подписать Месси, который уже более месяца находится в статусе свободного агента.