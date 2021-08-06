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ПСЖ уверен в подписании Месси

Soccer Newsиещё 1
1 час назад

Аргентинский нападающий Лионель Месси ведёт активные переговоры с ПСЖ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

ПСЖ уверен в подписании Месси
Фото: ReutersReuters

По информации источника, за последние сутки стороны серьёзно продвинулись в обсуждении перехода аргентинца и уже согласовывают структуру сделки.

По сути, парижане являются единственным претендентом на 34-летнего футболиста, поскольку "Манчестер Сити" даже не выходил с ним на контакт.

В ПСЖ уверены, что им удастся подписать Месси, который уже более месяца находится в статусе свободного агента.

Футбол,Фабрицио Романо,Лионель Месси,
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