ПСЖ уверен в подписании Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси ведёт активные переговоры с ПСЖ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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По информации источника, за последние сутки стороны серьёзно продвинулись в обсуждении перехода аргентинца и уже согласовывают структуру сделки.

По сути, парижане являются единственным претендентом на 34-летнего футболиста, поскольку "Манчестер Сити" даже не выходил с ним на контакт.