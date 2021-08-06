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Месси выбрал новый клуб

Lenta.ru
52 минуты назад

Аргентинский нападающий Лионель Месси выбрал новый клуб — вероятнее всего, форвард продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Мохамед Бухафси в своем Twitter.

Месси выбрал новый клуб
Фото: ReutersReuters

По данным обозревателя, Месси согласен на условия, предложенные парижанами. Нападающий готов подписать с ПСЖ контракт сроком на два года. В ближайшее время французская сторона встретится с отцом Месси Хорхе.

Конец эпохи: Месси покинул "Барселону"

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ начал переговоры по переходу нападающего. 5 августа «Барселона» официально сообщила об уходе Месси.

Месси мог покинуть каталонцев еще летом 2020-го. Однако, тогда стороны нашли компромисс. Форвард согласился отработать остаток контракта.

Нападающий— десятикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов и шестикратный обладатель «Золотого мяча».

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