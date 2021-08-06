Месси выбрал новый клуб и номер футболки

«Пари Сен-Жермен» продолжает работать над переходом Лионеля Месси, руководство клуба рассчитывает на подписание контракта в ближайшее время. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
«Пари Сен-Жермен» уверен, что подпишет Месси. Переговоры продвигаются успешно, «ПСЖ» убежден, что при одобрении трансфера УЕФА сможет заключить соглашение в ближайшее время», - написал Романо в твиттере.
Журналист указал, что «ПСЖ» - единственный клуб, который с вечера четверга обратился к Месси напрямую, без посредников. По его словам, предложение по контракту от «ПСЖ» будет включать возможность продлить соглашение до 2024 года.
Ранее Фабрицио Романо сообщил, что накануне «ПСЖ» начал прямые переговоры с Лионелем Месси после объявления о его уходе из «Барселоны».
По информации журналиста Téléfoot Жюльена Мейнарда, если Месси окажется в «ПСЖ», он будет играть под 19-м номером. Под ним он выступал в «Барселоне» и сборной Аргентины в начале карьеры.
При этом, по словам Мейнарда, Неймар предлагал отдать аргентинцу 10-й номер, под которым Месси играл в «Барселоне».
Накануне футбольный клуб «Барселона» объявил, что не будет продлевать контракт со своей главной звездой Лионелем Месси из-за финансовых трудностей и запрета Ла Лиги. Аргентинец выступал за «Барселону» 17 лет и за это время заработал 35 трофеев: 10 побед в чемпионате Испании, семь Кубков Испании, четыре Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, три Суперкубка Европы и восемь Суперкубков Испании.