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Катарский клуб предложил Месси контракт на миллиард евро

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Катарский клуб «Аль-Садд» предложил контракт аргентинскому нападающему Лионелю Месси. Об этом сообщает 101 Great Goals.

Катарский клуб предложил Месси контракт на миллиард евро
Фото: Carl Recine / ReutersCarl Recine / Reuters

Речь идет о трехлетнем соглашении на общую сумму 1 миллиард евро. «Аль-Садд» тренирует бывший партнер Месси по «Барселоне» испанец Хави. Аргентинец с 30 июня находится в статусе свободного агента.

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5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси. Футболист выступал за команду на протяжении всей карьеры начиная с 2003 года. Новый договор с Месси не подписали из-за «финансовых и структурных причин», а также в связи с регламентом испанской лиги.

«Аль-Садд» — действующий чемпион Катара. В 2011 году команда заняла третье место на клубном чемпионате мира.

Футбол,Новости Примеры,Лионель Месси,
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