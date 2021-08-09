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ПСЖ арендовал Эйфелеву башню для презентации Месси

Lenta.ruиещё 9
24 минуты назад

«Пари Сен-Жермен» арендовал Эйфелеву башню в ночь на 10 августа, вероятно, чтобы презентовать нападающего Лионеля Мессии, сообщает Lance.

ПСЖ арендовал Эйфелеву башню для презентации Месси
Фото: Albert Gea / ReutersAlbert Gea / Reuters

Одну из главных достопримечательностей Парижа уже задействовали для презентации Неймара в 2017 году, когда тот совершил трансфер во французский ПСЖ из «Барселоны». Предполагается, что 10 августе на Эйфелевой башне клуб представит аргентинского форварда.

Месси играл за «Барселону» с 2000 года. На его счету десять побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси. Футболист выступал за команду на протяжении всей карьеры начиная с 2003 года. Новый договор с Месси не подписали из-за «финансовых и структурных причин», а также в связи с регламентом испанской лиги.

На прощальной пресс-конференции в «Барселоне» футболист расплакался и рассказал о готовности играть за клуб за половину от зарплаты, которую он получал по истекшему контракту. «Уверяю, со своей стороны я сделал все возможное», — подчеркнул он. В своем Instagram Месси заявил, что отказывается прощаться с «Барселоной».

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