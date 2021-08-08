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Футболист "Нижнего Новгорода" потерял сознание после столкновения с игроком "Спартака"

Газета.Ruиещё 14
1 час назад

Защитник "Нижнего Новгорода" Иван Миладинович потерял сознание после столкновения с нападающим московского "Спартака" Эсекьелем Понсе. На 49-й минуте матча, который проходит в Москве на "Открытие Арене", игроки столкнулись головами в борьбе за верховой мяч.

Футболиста "Нижнего Новгорода" увезли с поля без сознания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После падения Миладинович не мог подняться с газона. У него было в кровь разбито лицо. Врачи привели игрока в сознание и увезли с поля на электромобиле.

Как сообщает ТАСС, травмированного футболиста отправили в Боткинскую больницу. На данный момент "Нижний Новгород" выигрывает со счетом 2:0.

"У него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму", - сказал источник.

Ранее "Спартак" и "Нижний Новгород" определились со стартовыми составами на матч третьего тура чемпионата России.

Стартовый состав "Спартака": Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Мирзов, Крал, Мозес, Хендрикс, Соболев, Ларссон. Стартовый состав "Нижнего Новгорода": Нигматуллин, Козлов, Пенчиков, Каккоев, Гоцук, Миладинович, Масоэро, Ткачук, Балай, Сулейманов.

Футбол,Иван Миладинович,Спартак,
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