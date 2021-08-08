Футболиста "Нижнего Новгорода" увезли с поля без сознания

Защитник "Нижнего Новгорода" Иван Миладинович потерял сознание после столкновения с нападающим московского "Спартака" Эсекьелем Понсе. На 49-й минуте матча, который проходит в Москве на "Открытие Арене", игроки столкнулись головами в борьбе за верховой мяч.

Фото: РИА Новости РИА Новости

После падения Миладинович не мог подняться с газона. У него было в кровь разбито лицо. Врачи привели игрока в сознание и увезли с поля на электромобиле.

Как сообщает ТАСС, травмированного футболиста отправили в Боткинскую больницу. На данный момент "Нижний Новгород" выигрывает со счетом 2:0.

"У него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму", - сказал источник.

Ранее "Спартак" и "Нижний Новгород" определились со стартовыми составами на матч третьего тура чемпионата России.