Президент «Барселоны» назвал следующий клуб Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал клуб, где продолжит карьеру Лионель Месси. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

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По словам функционера, следующим клубом аргентинца станет французский ПСЖ. Он также отметил, что очень хотел бы сохранить футболиста в каталонской команде и сделал все возможное для этого.

6 августа сообщалось, что аргентинский нападающий готов подписать с ПСЖ контракт сроком на два года. В ближайшее время французская сторона встретится с отцом Месси Хорхе.