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Президент «Барселоны» назвал следующий клуб Месси

Lenta.ru
46 минут назад

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал клуб, где продолжит карьеру Лионель Месси. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Президент «Барселоны» назвал следующий клуб Месси
Фото: ReutersReuters

По словам функционера, следующим клубом аргентинца станет французский ПСЖ. Он также отметил, что очень хотел бы сохранить футболиста в каталонской команде и сделал все возможное для этого.

6 августа сообщалось, что аргентинский нападающий готов подписать с ПСЖ контракт сроком на два года. В ближайшее время французская сторона встретится с отцом Месси Хорхе.

5 августа «Барселона» официально сообщила об уходе Месси, который выступал за команду с 2003 года. Позднее стало известно, что французский клуб начал переговоры по переходу нападающего. Месси — десятикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов и шестикратный обладатель «Золотого мяча».

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