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Флоренци принял решение перейти в «Милан»

Спорт-Экспрессиещё 6
40 минут назад

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци близок к переходу в «Милан», сообщает журналист Николо Скира.

Флоренци продолжит карьеру в «Милане»
Фото: InstagramInstagram

По сведениям источника, 30-летний итальянец принял решение перейти в миланский клуб. Сообщалось, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не рассчитывает на игрока в новом сезоне.

В прошлом сезоне Флоренци выступал за «ПСЖ» на правах аренды. Он сыграл в 31 матче, в которых отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу. В составе сборной Италии Флоренци стал чемпионом Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

Футбол,Алессандро Флоренци,
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