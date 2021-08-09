«Сочи» обыграл «Урал» благодаря голам Попова и Нобоа

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги футбольный клуб «Сочи» обыграл екатеринбургский «Урал». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и закончилась со счётом 2:0.

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На 8-й минуте встречи Сергей Терехов с левого края отдал пас на Артура Юсупова, который нашёл в штрафной свободного Попова, Ивелин принял мяч и аккуратно уложил его в нижний угол ворот.

На 68-й минуте матча хозяева поля выполняли подачу с углового. После удара одного из игроков футбольного клуба «Сочи» мяч попал в руку защитника «Урала» Алексея Герасимова, который находился в штрафной площади ворот. После просмотра VAR главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил пенальти.

К мячу подошёл эквадорец Кристиан Нобоа. Он нанёс с одиннадцатиметровой отметки удар, после которого мяч попал в перекладину, а затем отрикошетил в ворота Ярослава Годзюра.

«Сочи» набрал 6 очков в трёх матчах РПЛ и занимает шестое место в турнирной таблице. «Урал» (1) — на 14-м месте.