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Олимпиада-2020

Серебряный призер чемпионата Германии захотел купить футболиста сборной России

Lenta.ruиещё 4
57 минут назад

Клуб немецкой бундеслиги «РБ Лейпциг» захотел купить у московского «Динамо» полузащитника Арсена Захаряна. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«РБ Лейпциг» захотел купить футболиста сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, клуб из Германии готов заключить с 18-летним россиянином полноценный контракт. Однако прямо сейчас оформление перехода маловероятно. В прошлом сезоне «РБ Лейпциг» стал серебряным призером бундеслиги.

В этом сезоне Захарян провел три матча в составе «Динамо». Полузащитник забил один мяч и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне хавбек провел 13 игр в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметился тремя голами и отдал пять голевых пасов.

Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость хавбека в 4 миллиона евро. Контракт Захаряна с московской командой истекает в конце июня 2024 года. Перед стартом Евро-2020 Захарян был впервые вызван в сборную России, но не смог выступить на турнире из-за болезни.

Футбол,Арсен Захарян,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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