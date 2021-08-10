Матвеев покинул пост главного тренера "Урала"

Юрий Матвеев покинул пост главного тренера екатеринбургского клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Урал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Юрий Матвеев и руководство "Урала" пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества, - сказано в заявлении. - Наш клуб гордится Юрием Александровичем, который с первых дней своей тренерской карьеры работал в системе "Урала". Мы благодарны ему за продуктивную работу с молодежью в "Урале-2", а также за успехи главной команды".
"Вся моя тренерская карьера связана с футбольным клубом "Урал", - сказал Матвеев. - Здесь меня окружали настоящие профессионалы и надежные люди. Благодарю руководство, игроков, тренеров, администраторов, докторов, массажистов, переводчиков за совместную работу и поддержку. Команде желаю успехов, буду переживать за родной "Урал".
В заявлении также сказано, что новый главный тренер будет назначен позднее во вторник.
Матвееву 54 года, он работал в системе "Урала" с 2008 года. В 2020-м Матвеев возглавил основную команду. По итогам сезона-2020/21 "Урал" занял 12-е место в РПЛ, набрав 34 очка в 30 матчах.