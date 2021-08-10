Матвеев покинул пост главного тренера "Урала"

"Юрий Матвеев и руководство "Урала" пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества, - сказано в заявлении. - Наш клуб гордится Юрием Александровичем, который с первых дней своей тренерской карьеры работал в системе "Урала". Мы благодарны ему за продуктивную работу с молодежью в "Урале-2", а также за успехи главной команды".