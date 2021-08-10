"В один из судов Ростова-на-Дону поступило два исковых заявления от Павла Мамаева. Первое касается раздела имущества бывших супругов, второе - определения места жительства их совместного ребенка (дочери) и взыскания с Аланы алиментов на содержание ребенка", - сказал адвокат.

По его словам, иски поданы в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону. Мамаев в иске указал, что дочка постоянно проживает с футболистом в Ростове-на-Дону, что адвокат считает не соответствующим действительности. Комментируя второй иск, Лялин сообщил, что в Ростове-на-Дону у Мамаевой нет никакого имущества, подлежащего разделу, она зарегистрирована и постоянно проживает в Москве. По мнению адвоката, Мамаев "пытается спрятать или продать совместно нажитое в браке имущество путем переоформления на других лиц". "Будем на него заявление в полицию по этим основаниям подавать", - сказал Лялин, добавив, что также будут поданы встречные иски.