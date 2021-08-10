Шалимов стал главным тренером «Урала»

Игорь Шалимов стал новым главным тренером екатеринбургского футбольного клуба "Урал", контракт со специалистом рассчитан на два года. Об этом ТАСС сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.

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"Шалимов назначен на пост главного тренера. Контракт на два года", - сказал Иванов.

Как отмечается в сообщении на официальном сайте "Урала", Шалимов уже прилетел в Екатеринбург и в среду проведет первую тренировку в качестве главного тренера команды.