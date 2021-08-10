Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Карпин в Петербурге встретился с Дзюбой

Чемпионат.comиещё 4
1 час назад

Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой, сообщает Eurostavka.

Карпин два часа беседовал с Дзюбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист общался с футболистом около двух часов. Встреча произошла в петербургском ресторане L’Terrasa. Карпин также поговорил с другими игроками «Зенита» из обоймы национальной команды: Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым. С Дзюбой Карпин общался после всех, разговор с ним оказался самым долгим.

Карпин уже встречался с футболистами ЦСКА, «Спартака» и «Динамо».

EUROSTAVKA

Валерий Карпин после встречи с тремя игроками «Спартака» ранее ответил на вопрос о возможности разговора с Артёмом Дзюбой.

«Посмотрим, может быть, а может, нет», — сказал он.

Карпин прокомментировал назначение в сборную России

В прошлом у Дзюбы и Карпина были конфликты.

Футбол,Далер Кузяев,Артем Дзюба,Андрей Мостовой,Вячеслав Караваев,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,ЦСКА,Динамо,Зенит,Спартак,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители