Карпин два часа беседовал с Дзюбой

Специалист общался с футболистом около двух часов. Встреча произошла в петербургском ресторане L’Terrasa. Карпин также поговорил с другими игроками «Зенита» из обоймы национальной команды: Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым. С Дзюбой Карпин общался после всех, разговор с ним оказался самым долгим.