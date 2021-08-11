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«Спартак» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

Lenta.ruиещё 28
35 минут назад

Московский «Спартак» проиграл лиссабонской «Бенфике» во втором матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла в Португалии и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 57-й минуте забил полузащитник Жоау Мариу. На 93-й минуте преимущество «Бенфики» увеличил форвард Роман Яремчук.

В первом матче красно-белые дома проиграли со счетом 0:2. Таким образом, московский клуб вылетел из Лиги чемпионов и попал в групповой этап Лиги Европы. «Бенфика» вышла в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

«Спартак» в завершившемся сезоне занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов. Победителем РПЛ стал петербургский «Зенит», напрямую попавший в групповой раунд главного европейского турнира.

Футбол,Роман Яремчук,Зенит,Спартак,
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