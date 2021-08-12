Ветераны «Спартака» подписали открытое письмо против Федуна

Спортсмены посчитали, что владелец «Спартака» и акционер «Лукойла» Леонид Федун «позорит многолетнюю историю клуба, а также вызывает негодование болельщиков наряду с насмешками и издевательствами чужих». По их мнению, Федун впустую тратит деньги компании, проводя бездумную трансферную политику и почти каждый сезон меняя главного тренера. Ветераны поставили в пример руководство московского ЦСКА, которое при том же уровне финансов добилось за 16 лет многократных побед в чемпионате России и успешного выступления в еврокубках.