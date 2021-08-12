Экс-жена Мамаева отреагировала на иск футболиста

"Ну, а это уже бенефис. Павел забыл, как во время его процесса эти самые пациенты давали ему положительную характеристику в суде, говоря какой он молодец, что помогал оперировать нуждающихся людей, а сам то он в жизни никому не помогал. Его лозунг: "Мне никто не помогал, с чего я должен". А про мои операции, я даже говорить ничего не буду, пусть это останется на его совести. Это подло и низко. Он видел меня после двух родов", — написала девушка в Instagram.