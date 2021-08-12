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Экс-жена Мамаева отреагировала на подачу игроком иска о разделе имущества

Газета.Ruиещё 4
1 час назад

Алана Мамаева, экс-супруга хавбека "Ростова" Павла Мамаева, высказалась о подаче футболистом иска о разделе имущества и взыскании алиментов.

Экс-жена Мамаева отреагировала на иск футболиста
Фото: InstagramInstagram

"Ну, а это уже бенефис. Павел забыл, как во время его процесса эти самые пациенты давали ему положительную характеристику в суде, говоря какой он молодец, что помогал оперировать нуждающихся людей, а сам то он в жизни никому не помогал. Его лозунг: "Мне никто не помогал, с чего я должен". А про мои операции, я даже говорить ничего не буду, пусть это останется на его совести. Это подло и низко. Он видел меня после двух родов", — написала девушка в Instagram.

Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь Алиса. В апреле 2021 года пара расторгла брак. Причиной развода стала измена Мамаева с испанской моделью Ирен Гарсией. Ранее сообщалось, что ростовский суд арестовал автомобили бывшей жены полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Аланы.

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