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Жена Месси — о переходе супруга в «ПСЖ»: открывается новая глава, полная возможностей

Чемпионат.comиещё 4
47 минут назад

Антонелла Рокуццо, супруга нападающего Лионеля Месси, прокомментировала переход мужа в «Пари Сен-Жермен».

Жена поддержала Месси после перехода в ПСЖ
Фото: InstagramInstagram

«Прекрасный этап завершён, но открывается новая глава, полная возможностей! Поначалу все перемены тяжелы, но вместе мы продолжим писать нашу историю. Мы любим тебя, Лео. Мы с тобой во всём», — написала Рокуццо на своей странице в «Инстаграме».

Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2003 года.

Футбол,Антонелла Рокуццо,Лионель Месси,
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