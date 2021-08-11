Добровинский: Ефремов не выполнил обещание, данное матери погибшего в ДТП

«Еще во время апелляции Михаил Ефремов заявлял, что купит новый дом матери убитого им Сергея Захарова и заплатит компенсацию Ирине Стерховой <...> Дом Марии Ивановны Захаровой стоит как и прежде, и никто ни с какими предложениями помощи не приезжал. А Ирина Стерхова, не получив денег от Ефремова, терроризирует судами несчастную вдову, для которой этот ад не может закончиться и год спустя после трагедии», — рассказал Добровинский.