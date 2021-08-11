Добровинский: Ефремов не выполнил обещание, данное матери погибшего в ДТП

Адвокат Александр Добровинский, который после смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова представлял интересы потерпевших, заявил, что актер не выполнил обещание данное матери погибшего в аварии курьера Сергея Захарова. Об этом сообщает kp.ru.
«Еще во время апелляции Михаил Ефремов заявлял, что купит новый дом матери убитого им Сергея Захарова и заплатит компенсацию Ирине Стерховой <...> Дом Марии Ивановны Захаровой стоит как и прежде, и никто ни с какими предложениями помощи не приезжал. А Ирина Стерхова, не получив денег от Ефремова, терроризирует судами несчастную вдову, для которой этот ад не может закончиться и год спустя после трагедии», — рассказал Добровинский.
По его мнению, актер до сих пор не понял, сколько боли он причинил родственникам Захарова. Добровинский уточнил, что имеет ввиду поданную Ефремовым кассационную жалобу с просьбой о смягчении приговора, которую должны рассмотреть 15 сентября.