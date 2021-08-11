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«Барселона» обязана выплатить Месси 39 миллионов евро за лояльность

Советский спортиещё 2
49 минут назад

Сторонам не удалось зарегистрировать новый контракт из-за регламента испанской лиги.

«Барселона» обязана выплатить Месси 39 млн евро за лояльность
Фото: ReutersReuters

«Барселона» имеет задолженность перед аргентинским нападающим Лионелю Месси, несмотря на его уход в «ПСЖ».

По информации издания El Mundo, испанский клуб обязан выплатить 34-летнему футболисту бонус за лояльность. Он составляет 39 миллионов евро. Бонус был прописан в истекшем контракте Месси с «Барселоной», поскольку футболист оставался в составе сине-гранатовых до 1 февраля 2020.

Напомним, что 10 августа стало известно о заключении соглашения аргентинца с французским «ПСЖ». Месси подписал контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

Футбол,Лионель Месси,
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