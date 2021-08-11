Рамос поприветствовал Месси в «ПСЖ»

«Сказал бы нам кто-нибудь об этом раньше, правда, Лео? Добро пожаловать», — написал Рамос на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Рамос выступал за мадридский «Реал» с 2005 по 2021 год. Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2021 год. Вчера, 10 августа, Месси заключил с «Пари Сен-Жермен» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение аргентинского футболиста с французским клубом включает опцию продления ещё на один сезон.