Роналду перейдет в "ПСЖ" в следующем сезоне

Французский форвард Киллиан Мбаппе покинет "Пари Сент Жермен" по истечении контракта летом 2022 года. В качестве замены Мбаппе президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи хочет видеть звезду "Ювентуса" Криштиану Роналду, контракт которого также заканчивается в июне 2022. Об этом сообщает AS.

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По информации источника, в "Париже" осознают, что Мбаппе не будет продлять свое соглашение, так как хочет перейти в мадридский "Реал".

Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 132 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 911 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Напомним, 10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.