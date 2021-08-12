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ПСЖ может поменять Мбаппе на Роналду

ИА Regnumиещё 9
4 часа назад

Французский футбольный клуб ПСЖ может сменить одного звёздного нападающего на другого летом 2022 года. Об этом 12 августа сообщает AS.

ПСЖ может поменять Мбаппе на Роналду
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По информации издания, ожидается, что Килиан Мбаппе не будет продлевать контракт с ПСЖ, срок которого истечёт в 2022 году, и перейдёт в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

Вместо него руководство клуба намерено подписать контракт с Криштиану Роналду, у которого летом 2022 года закончится соглашение с «Ювентусом». 36-летний португалец может перейти в команду бесплатно.

Ранее в ПСЖ в качестве свободного агента перешёл Лионель Месси, который не смог продлить контракт с «Барселоной».

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