ПСЖ может поменять Мбаппе на Роналду

Французский футбольный клуб ПСЖ может сменить одного звёздного нападающего на другого летом 2022 года. Об этом 12 августа сообщает AS.

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По информации издания, ожидается, что Килиан Мбаппе не будет продлевать контракт с ПСЖ, срок которого истечёт в 2022 году, и перейдёт в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

Вместо него руководство клуба намерено подписать контракт с Криштиану Роналду, у которого летом 2022 года закончится соглашение с «Ювентусом». 36-летний португалец может перейти в команду бесплатно.