Сборная России опустилась на 41-е место в рейтинге ФИФА. Об этом сообщает официальный сайт организации. В активе российской команды 1 462 очка.

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Возглавляет рейтинг сборная Бельгии (1 822 очков), на второе место поднялась команда Бразилии (1 798).

Франция опустилась на третью строчку (1 762). Также в пятерку входят финалисты чемпионата Европы – 2020 – Англия (1753) и Италия (1745).

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в "Ростове" и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в "Ростове" и сборной России.

Выбор сделан в пользу национальной команды. 8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.