"Реал" пообещал Мбаппе 25 млн евро за сезон

Руководство мадридского «Реала» пообещало нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе зарплату в размере 25 миллионов евро за сезон. Сумму назвало издание Abc.es.

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По информации источника, сливочные предложили 22-летнему футболисту шестилетний контракт. Отмечается, что если Мбаппе перейдет в «Реал» следующим летом на правах свободного агента, то получит подписной бонус в размере 40 миллионов евро.

Мбаппе — самый дорогой футболист мира по версии портала Transfermarkt.de. Стоимость форварда сборной Франции оценивается в 160 миллионов евро. Он станет свободным агентом летом 2022-го.