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Названа возможная зарплата самого дорогого игрока в мире

Lenta.ruиещё 3
44 минуты назад

Руководство мадридского «Реала» пообещало нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе зарплату в размере 25 миллионов евро за сезон. Сумму назвало издание Abc.es.

"Реал" пообещал Мбаппе 25 млн евро за сезон
Фото: ReutersReuters

По информации источника, сливочные предложили 22-летнему футболисту шестилетний контракт. Отмечается, что если Мбаппе перейдет в «Реал» следующим летом на правах свободного агента, то получит подписной бонус в размере 40 миллионов евро.

Мбаппе — самый дорогой футболист мира по версии портала Transfermarkt.de. Стоимость форварда сборной Франции оценивается в 160 миллионов евро. Он станет свободным агентом летом 2022-го.

Ранее 12 августа стало известно, что ПСЖ решил пригласить в команду нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду вместо Мбаппе. Сообщалось, что инициатива исходит лично от президента клуба Нассера Аль-Хелайфи. Переход планируется оформить через год, когда у португальца истечет контракт с туринцами.

Футбол,Криштиану Роналду,Реал,
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