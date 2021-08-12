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«Рубин» уступил в овертайме «Ракуву» и вылетел из Лиги конференций

Чемпионат.com
1 час назад

В Казани завершился ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций. «Рубин» принимал польский клуб «Ракув».

«Рубин» вылетел из Лиги конференций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основное время матча завершилось со счётом 0:0. С таким же счётом закончился и первый матч команд, проходивший в Польше. В овертайме команды также не слишком много атаковали. Но на 106-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Ильи Самошникова, он получил вторую жёлтую карточку.

А на 110-й минуте гости вышли вперёд. Владислав Гутковский после прострела с фланга переправил мяч головой в ворота. «Рубин» мог сравнять счёт, но на последних минутах не реализовал пенальти.

Футбол,Илья Самошников,
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