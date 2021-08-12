«Челси» объявил о переходе Лукаку

Бельгиец выступал за «Интер» с 2019 года, когда он перебрался в Англию из «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач. В составе «Интера» он стал чемпионом Италии.