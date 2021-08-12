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«Челси» объявил о переходе Лукаку

Чемпионат.com
1 час назад

«Челси» официально объявил о переходе форварда «Интера» Ромелу Лукаку. Соответствующее сообщение появилось в «твиттере» лондонцев.

«Челси» объявил о переходе Лукаку
Фото: NICOLO CAMPO/GETTY IMAGESNICOLO CAMPO/GETTY IMAGES

«Добро пожаловать домой, Ромелу Лукаку!» — говорится в «твиттере» «Челси».

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за Лукаку 115 млн.

Бельгиец выступал за «Интер» с 2019 года, когда он перебрался в Англию из «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач. В составе «Интера» он стал чемпионом Италии.

Лукаку уже выступал за «Челси». Он перебрался в английский клуб в августе 2011 года, но не смог себя проявить. В общей сложности он провёл за команду 15 матчей и ни разу не отличился.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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