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Павар вылетел на 3-4 недели из-за травмы

Евро-футбол.Ру
40 минут назад

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар не сможет помочь своей команде в стартовых матчах нового сезона. Француз отправился в лазарет команды, а ожидать его возвращения стоит не раньше сентября.

Павар вылетел на 3-4 недели из-за травмы
Фото: ТАССТАСС

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 25-летний игрок повредил лодыжку на одной из предсезонных тренировок мюнхенцев. На восстановление Павара уйдет около 3-4 недель.

Стоит отметить, что свой первый поединок в новом розыгрыше Бундеслиги «Бавария» проведет уже сегодня, 13 августа. Соперником действующего триумфатора чемпионата Германии станет менхенгладбахская «Боруссия».

Футбол,Бенжамен Павар,
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