Павар вылетел на 3-4 недели из-за травмы

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар не сможет помочь своей команде в стартовых матчах нового сезона. Француз отправился в лазарет команды, а ожидать его возвращения стоит не раньше сентября.

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По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 25-летний игрок повредил лодыжку на одной из предсезонных тренировок мюнхенцев. На восстановление Павара уйдет около 3-4 недель.