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Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА

ИА Regnumиещё 6
58 минут назад

Россия опустилась на девятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 13 августа сообщается на сайте организации.

Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На восьмое место поднялась Шотландия, в активе которой стало 30,700 балла. У России 30,682 балла и девятое место.

Десятое место занимает Австрия (29,350), которая на сегодняшний день сохранила четыре из пяти клубов в еврокубках и может в ближайшее время также опередить Россию.

«Рубин» уже шесть лет не играет в группе еврокубков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Рубин» и «Сочи» вылетели из Лиги конференций.

Футбол,УЕФА,
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