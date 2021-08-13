Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА

Россия опустилась на девятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 13 августа сообщается на сайте организации.

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На восьмое место поднялась Шотландия, в активе которой стало 30,700 балла. У России 30,682 балла и девятое место.

Десятое место занимает Австрия (29,350), которая на сегодняшний день сохранила четыре из пяти клубов в еврокубках и может в ближайшее время также опередить Россию.