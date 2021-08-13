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Салфетку со слезами Месси хотят продать за миллион долларов

Спорт-Экспрессиещё 3
46 минут назад

Салфетку, которой нападающий Лионель Месси вытирал слезы во время прощальной пресс-конференции, посвященной его уходу из «Барселоны», собираются продать. Информация об этом появилась на сайте Mercado Libre.

Платок выставили на аукцион. А его стоимость оценили в один миллион долларов.

8 августа Месси на пресс-конференции хотел сказать вступительные слова, но не смог сдержать слез. Ему потребовалось пару минут, чтобы прийти в себя.

Месси расплакался на прощальной пресс-конференции «Барселоны»

5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 10 августа стало известно, что «ПСЖ» заключил контракт с аргентинцем на два года с опцией продления еще на один сезон.

Футбол,Видео,Лионель Месси,
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