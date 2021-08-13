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В проекте реформ РПЛ идет речь об отмене лимита на легионеров

Газета.Ru
40 минут назад

Российский футбольный союз (РФС) разослал клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) проект реформ турнира, сообщает Daily Storm со ссылкой на источник.

В проекте реформ РПЛ идет речь об отмене лимита на легионеров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Этот доклад — алгоритм, по которому хочет действовать РФС. Сейчас они хотят понять позицию клубов. Скорее всего, изменения вступят в силу со следующего сезона", - заявил источник.

В докладе РФС отмечается, что сборной России нужны игроки, выступающие в топ-5 лиг или лигах, находящихся выше России по клубному рейтингу УЕФА, чтобы показывать стабильно высокие результаты на международных соревнованиях.

Также в докладе говорится, что лимит на легионеров снижает конкуренцию в турнире.

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах.

Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказался о состоянии футбола в России.

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