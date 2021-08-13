РФС предложил отменить лимит на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) направил клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) письмо с предложением по отмене лимита на легионеров, сообщает Daily Storm.

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В презентации содержится позиция чиновников из РФС по дальнейшему развитию российского чемпионата, основанная на анализе нидерландской компании Hypercube.

Основное предложение – России пора отменить лимит на легионеров, который не приносит пользы для российского футбола.

В презентации говорится, что любые ограничения на легионеров снижают конкуренцию. Отмена лимита заставит россиян бороться за место в составе по спортивному принципу. Кроме того, эта мера позволит снизить искусственный спрос на российских футболистов, снизить их трансферную стоимость и уровень зарплат.

При этом в РФС предлагают ввести качественные требования для легионеров по примеру Англии. В систему оценки будут входить личные параметры футболиста (количество сыгранных матчей, процент времени на поле), а также спортивные достижения его сборной и клуба. За эти показатели игроку будут начислять очки, которые суммируются и учитываются в итоговом зачете. Если легионер не наберет достаточного количества очков, его кандидатуру рассмотрит специальная комиссия.

РФС предлагает также обязать клубы ввести потолок расходов на зарплаты и трансферы. По итогам 2021 года он должен составлять не более 85% от суммы операционных доходов и доходов от трансферов, а к 2024 году этот показатель будет снижен до 70%.

Кроме того, футбольные чиновники предлагают распространить на российский чемпионат правило о доморощенных игроках. Из 25 человек в заявке клуба 4 должны быть воспитанниками клуба и еще 4 – воспитанниками ассоциации, то есть в возрасте с 16 до 21 года провести хотя бы три года в любом клубе РПЛ.