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Рамос может стать причиной нового трансфера ПСЖ

Спорт день за днем
44 минуты назад

ПСЖ рассматривает возможность подписать защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Об этом сообщило итальянское издание Gazzetta dello Sport.

Рамос может стать причиной нового трансфера ПСЖ
Фото: InstagramInstagram

По информации источника, причина, по которой парижский клуб хочет приобрести нового защитника – травма левой голени Серхио Рамоса. 35-летний футболист восстановится только к середине сентября, а на его позиции требуется замена. Только вчера Рамос вернулся к индивидуальным тренировкам.

Калиду Кулибали 30 лет. Он играет за «Наполи» с 2014 года, его контракт рассчитан по июнь 2023-го. Центральный защитник в минувшем сезоне провел 37 матчей за итальянскую команду, отличился одним голом. «Наполи» оценивает игрока в 50 млн евро, а портал Transfermarkt – в 48 миллионов.

Сейчас в расширенном составе ПСЖ числятся шесть центральных защитников – капитан команды Маркиньос, Преснел Кимпембе, Абду Диалло, Тило Керер, Эль-Шадай Битшиабу и Серхио Рамос.

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