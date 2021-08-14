Рамос может стать причиной нового трансфера ПСЖ

ПСЖ рассматривает возможность подписать защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Об этом сообщило итальянское издание Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, причина, по которой парижский клуб хочет приобрести нового защитника – травма левой голени Серхио Рамоса. 35-летний футболист восстановится только к середине сентября, а на его позиции требуется замена. Только вчера Рамос вернулся к индивидуальным тренировкам.

Калиду Кулибали 30 лет. Он играет за «Наполи» с 2014 года, его контракт рассчитан по июнь 2023-го. Центральный защитник в минувшем сезоне провел 37 матчей за итальянскую команду, отличился одним голом. «Наполи» оценивает игрока в 50 млн евро, а портал Transfermarkt – в 48 миллионов.