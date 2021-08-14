"Барселона" задолжала Месси 52 млн евро

"Барселона" должна выплатить перешедшему в "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси 52 миллиона евро. Об этом сообщает испанское издание Sport.
Сам Месси согласился на отсрочку выплаты долга, чтобы помочь родному клубу стабилизировать финансовую ситуацию. "Барса" погасит задолженность в течение 2021 и 2022 годов.
Ранее СМИ сообщали, что сумма долга каталонцев перед Месси составляет 39 млн евро. Напомним, 5 августа "Барселона" объявила об уходе Месси из-за финансовых правил чемпионата Испании. Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча".
В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере 700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с "Барселоной" истек летом 2021 года.