"Барселона" задолжала Месси 52 млн евро

"Барселона" должна выплатить перешедшему в "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси 52 миллиона евро. Об этом сообщает испанское издание Sport.

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Сам Месси согласился на отсрочку выплаты долга, чтобы помочь родному клубу стабилизировать финансовую ситуацию. "Барса" погасит задолженность в течение 2021 и 2022 годов.

Ранее СМИ сообщали, что сумма долга каталонцев перед Месси составляет 39 млн евро. Напомним, 5 августа "Барселона" объявила об уходе Месси из-за финансовых правил чемпионата Испании. Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча".