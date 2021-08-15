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«Ювентус» рассматривает возможность продажи Роналду в летнее трансферное окно

Чемпионат.comиещё 3
51 минуту назад

«Ювентус» всё ещё рассматривает возможность продажи португальского нападающего Криштиану Роналду этим летом, сообщает Marca.

«Ювентус» захотел продать Роналду
Фото: EPAEPA

По данным источника, в руководстве туринского клуба считают, что уход Роналлу может положительно повлиять на положение команды. «Ювентус» знает о важности португальца, но его уход сэкономит значительную сумму денег для проведения реформ, о которых просит главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в «Ювентус».

Основной проблемой клуб называет отсутствие предложений по Роналду, но туринцы готовы ждать. Трансферное окно в Европе открыто до 31 августа.

Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Футбол,Криштиану Роналду,
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