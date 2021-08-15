«Ювентус» захотел продать Роналду

«Ювентус» всё ещё рассматривает возможность продажи португальского нападающего Криштиану Роналду этим летом, сообщает Marca.

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По данным источника, в руководстве туринского клуба считают, что уход Роналлу может положительно повлиять на положение команды. «Ювентус» знает о важности португальца, но его уход сэкономит значительную сумму денег для проведения реформ, о которых просит главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в «Ювентус».

Основной проблемой клуб называет отсутствие предложений по Роналду, но туринцы готовы ждать. Трансферное окно в Европе открыто до 31 августа.