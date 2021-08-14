Акинфеев повторил рекорд РПЛ

"Этот вопрос нужно задавать не мне. В этом вопросе я полностью доверяю тренеру вратарей Виталию Кафанову, он непререкаемый авторитет, лучший тренер вратарей в нашей стране. Все ответы на вопросы по вратарям вы можете получить только у него. Если он скажет, что нужно — без вопросов, я наберу Акинфееву", — сказал Карпин.