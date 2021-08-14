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Акинфеев повторил рекорд РПЛ

Газета.Ruиещё 4
1 час назад

В эти минуты продолжается матч 4 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и "Ростовом". Вратарь армейцев Игорь Акинфеев вышел на поле в 489 матче в рамках чемпионата России, повторив рекорд Сергея Игнашевича, который также защищал цвета ЦСКА.

Акинфеев повторил рекорд РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Акинфеев выступает за столичный клуб с 2003 года. Он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального Кубка, а также вратарь брал Кубок УЕФА.

В 2008 году вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы. После первого тайма ЦСКА обыгрывает "Ростов" со счетом 2:0.

Точные удары на свой счет записали Яка Бийол и Федор Чалов. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию поединка. Ранее uлавный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, вызовет ли он в сборную голкипера Игоря Акинфеева.

"Этот вопрос нужно задавать не мне. В этом вопросе я полностью доверяю тренеру вратарей Виталию Кафанову, он непререкаемый авторитет, лучший тренер вратарей в нашей стране. Все ответы на вопросы по вратарям вы можете получить только у него. Если он скажет, что нужно — без вопросов, я наберу Акинфееву", — сказал Карпин.

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