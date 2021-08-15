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"ПСЖ" презентовал Месси и других новичков команды при полных трибунах

Газета.Ru
35 минут назад

"ПСЖ" на домашней арене "Парк де Пренс" провел презентацию новичков команды перед матчем второго тура Лиги 1 со "Страсбуром" (4:2).

"ПСЖ" презентовал Месси при полных трибунах
Фото: ReutersReuters

На поле арены поочередно вышли нападающий Лионель Месси, вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитники Серхио Рамос и Ашраф Хакими, а также хавбек Жоржиньо Вейналдум. Эти футболисты стали игроками "ПСЖ" в летнее трансферное окно. Четверо из них перешли как свободные агенты, только за Хакими парижане заплатили 60 миллионов евро "Интеру".

Напомним, нападающий "ПСЖ" Мауро Икарди в самом начале игры открыл счет. Килиан Мбаппе удвоил преимущество своей команды на 25-й минуте, а спустя 2 минуты Юлиан Дракслер сделал счет 3:0. В начале второго отрезка матча игрок "Страсбура" Кевин Гамейро отыграл один мяч, а на 64-й минуте Людовик Ажорк сократил преимущество парижан до минимума. На 81-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Александра Джику.

Окончательный счет встречи на 86-й минуте установил футболист "ПСЖ" Пабло Сарабия — 4:2. Лионель Месси, Неймар и Серхио Рамос участия в матче не принимали. Ранее главный тренер "Страсбура" Жюльен Стефан раскритиковал судейство после матча с "ПСЖ".

Футбол,Людовик Ажорк,Ашраф Хакими,Кевин Гамейро,Юлиан Дракслер,Лионель Месси,
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