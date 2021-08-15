Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

Криштиану Роналду готов покинуть «Ювентус», но не получал подходящих предложений и подвергался отказам.
Один из лучших футболистов всех времен, лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и нападающий «Ювентус» хочет уйти из клуба. Криштиану Роналду совместно с руководством клуба «Ювентус» заявили, что не готовы больше сотрудничать, пишет Marca.
Финансовый кризис, вызванный эпидемией коронавируса, заставил руководство клуба отказаться от знаменитого игрока. Трансфер Роналду мог бы и снизить расходы на зарплаты, и получить средства на подписание новых футболистов.
В конце прошлого сезона Роналду предложил услуги «Реал Мадрид», но те отклонили предложение, так как их главная цель на трансферном рынке — форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. После Криштиану рассматривал именно ПСЖ. Это было взаимно и парижане присматривались одновременно к нему и к Лионелю Месси, однако подписание контракта с Месси исключило приход Роналду.