Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

Криштиану Роналду готов покинуть «Ювентус», но не получал подходящих предложений и подвергался отказам.

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Один из лучших футболистов всех времен, лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и нападающий «Ювентус» хочет уйти из клуба. Криштиану Роналду совместно с руководством клуба «Ювентус» заявили, что не готовы больше сотрудничать, пишет Marca.

Финансовый кризис, вызванный эпидемией коронавируса, заставил руководство клуба отказаться от знаменитого игрока. Трансфер Роналду мог бы и снизить расходы на зарплаты, и получить средства на подписание новых футболистов.