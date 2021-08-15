Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

Спорт день за днемиещё 5
2 часа назад

Криштиану Роналду готов покинуть «Ювентус», но не получал подходящих предложений и подвергался отказам.

Роналду хочет уйти из «Ювентуса»
Фото: ReutersReuters

Один из лучших футболистов всех времен, лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и нападающий «Ювентус» хочет уйти из клуба. Криштиану Роналду совместно с руководством клуба «Ювентус» заявили, что не готовы больше сотрудничать, пишет Marca.

Финансовый кризис, вызванный эпидемией коронавируса, заставил руководство клуба отказаться от знаменитого игрока. Трансфер Роналду мог бы и снизить расходы на зарплаты, и получить средства на подписание новых футболистов.

В конце прошлого сезона Роналду предложил услуги «Реал Мадрид», но те отклонили предложение, так как их главная цель на трансферном рынке — форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. После Криштиану рассматривал именно ПСЖ. Это было взаимно и парижане присматривались одновременно к нему и к Лионелю Месси, однако подписание контракта с Месси исключило приход Роналду.

Футбол,Криштиану Роналду,Лионель Месси,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители